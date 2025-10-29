Derrick Broze's Journalism

Derrick Broze's Journalism

Exposing Trump's Technocratic Administration (Derrick Broze on Kim Iversen)

Derrick Broze
Oct 29, 2025
Journalist Derrick Broze joins the Kim Iversen Show to discuss his new article series, The Technocratic Trump Administration. Derrick outlines how Trump is embracing Public Private Partnerships, working directly with Big Technocrats like Bill Gates, and consolidating the media with the help of Zionists.

Read Derrick’s series The Technocratic Trump Administration: https://www.thelastamericanvagabond.com/technocratic-trump-administration/

Watch Liberation 2030 on Civl: https://civl.com/tcr

Follow Derrick: https://theconsciousresistance.com

