33, Fault Line Trio - Guard Your Heart (Live in San Francisco)

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript234233, Fault Line Trio - Guard Your Heart (Live in San Francisco)Derrick BrozeJun 04, 20262342ShareTranscriptOn May 19th, 33 performed his song Guard Your Heart in San Francisco with Fault Line Trio.Follow Fault Line Trio:https://faultlinetrio.comhttps://www.youtube.com/@faultlinetrioDiscussion about this videoCommentsRestacksDerrick Broze's JournalismSubscribeAuthorsDerrick BrozeRecent PostsHere's How You CAN Exit The Great Reset (Derrick Broze on Daily Pulse)Jun 2 • Derrick BrozeOvercoming Addiction & Spreading Activation (Derrick Broze on Redacted)May 27 • Derrick BrozeShould You Call the Cops? and When? #SolutionsWatchMay 16 • Derrick BrozeTCR Live #180: Missing Scientists, UFO Disclosure, and Psyops May 12 • Derrick BrozeMelania Trump's Epstein Connections Finally EXPOSED (Derrick Broze on Redacted)May 11 • Derrick BrozeEXITING The Technocratic State and BUILDING Economic Power (Due Dissidence Podcast)May 8 • Derrick BrozeCatherine Austin Fitts on Humanity's Awakening, AI, Fake Christians, and SolutionsMay 7 • Derrick Broze