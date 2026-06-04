Derrick Broze's Journalism

Derrick Broze's Journalism

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33, Fault Line Trio - Guard Your Heart (Live in San Francisco)

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Derrick Broze
Jun 04, 2026

On May 19th, 33 performed his song Guard Your Heart in San Francisco with Fault Line Trio.

Follow Fault Line Trio:

https://faultlinetrio.com

https://www.youtube.com/@faultlinetrio

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